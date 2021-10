Dionisi chiarisce: «Berardi via da Sassuolo? Ce lo teniamo stretto»

Alessio Dionisi torna sulla spinosa questione della permanenza di Domenico Berardi al Sassuolo. Le dichiarazioni del tecnico neroverde

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è stato intercettato dai microfoni di TMW al Premio Clessidra.

BERARDI – «Sono contento di allenarlo e del suo rendimento. Un giocatore da solo non fa niente, ma in ogni squadra ci sono quelli che fanno la differenza. Lui è uno di questi e ce lo teniamo stretto, fermo restando che anche Domenico ha bisogno di una squadra alle spalle, altrimenti non può fare molto».