Dionisi su Berardi: «Può fare il titolare nei top club di Serie A»

Le parole di Alessio Dionisi il giorno dopo il successo di San Siro contro l’Inter, a Radio TV Serie A con RDS anche su Berardi, accostato ai top club del nostro campionato tra cui il Milan ma non solo:

«Un giocatore particolarmente determinante. Non mi piace parlare di numeri, lui è diventato un uomo qui al Sassuolo, porta sempre in campo gestione del momento e maturità, pesando bene anche i momenti in cui è stato messo in discussione. Mercato di gennaio? Siamo una realtà importante ormai dopo undici anni in Serie A e vogliamo confermarci, rimanerci a lungo. Restiamo una realtà però piccola e questo sposta tanto, perciò avere uno come lui o non averlo cambia in esperienza. Speriamo sarà un mercato tranquillo, giusto che Mimmo venga avvicinato dalle grandi squadre, può fare il titolare nei top club di Serie A TIM. Sono contento che per una serie di motivi sia ancora al Sassuolo, spero possa anzi migliorare ulteriormente. Giusto che abbia quella fiammella di chi vuole andare via e misurarsi con ambienti più alti, non fa che alimentare la sua crescita. Il rischio di sedersi è dietro l’angolo, con il Sassuolo Berardi ha raggiunto tutto ciò che si poteva. E’ uno che come lo metti in un campo da calcio, sembra un bambino col pallone tra i piedi»