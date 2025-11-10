Diogo Leite guida la difesa dell’Union Berlino: numeri da vero leader! Il Milan osserva

Diogo Leite, difensore portoghese dell’Union Berlino, ha preso in mano le redini della difesa tedesca. Un inizio di Bundesliga da vero leader

Il difensore portoghese Diogo Leite è tornato a essere un punto fermo per l’Union Berlin, dimostrando un impatto immediatamente decisivo sulla solidità della squadra tedesca. Un rendimento che non può passare inosservato, specialmente per club alla ricerca di rinforzi difensivi di qualità, come il Milan del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. Leite era già stato inserito nella lista dei difensori seguiti dai rossoneri nelle sessioni di mercato passate, e i suoi numeri attuali non posso che reclamare ancora più interesse.

L’Impatto Imediato e i Numeri che Parlano Chiaro

Diogo Leite, ex Porto, ha giocato finora sette partite di Bundesliga, tutte da titolare. La sua presenza ha trasformato la difesa dell’Union Berlin: con lui in campo, la squadra ha incassato solo nove gol. Il dato è impressionante se si considera che nelle prime tre gare stagionali, in cui il portoghese non era in rosa, l’Union aveva già subito otto reti.

Nonostante all’inizio gli era preferito il giovane Rothe, il difensore classe ’99 ha riconquistato la sua maglia, affermandosi come un vero leader del reparto difensivo allenato da Steffen Baumgart. Dal suo debutto stagionale, una vittoria per 4-3 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte, Leite non ha più lasciato il posto nell’undici titolare. Nelle successive sette gare ufficiali (due vittorie, tre pareggi – uno persino contro il Bayern Monaco – e due sconfitte), il difensore portoghese si è sempre distinto tra i migliori in campo.

Statistiche da Top Player per l’Union Berlin

Le statistiche fornite da FBref sottolineano in modo inequivocabile la sua affidabilità, esperienza e qualità tecnica. Analizzando le medie per 90 minuti, Diogo Leite si posiziona costantemente ai vertici dei parametri difensivi della sua squadra:

2° per Clearances (7.27, dietro solo a Querfeld 7.30)

(7.27, dietro solo a Querfeld 7.30) 3° per Tiri respinti (0.76)

(0.76) 3° per Punti guadagnati a partita (1.29)

(1.29) 5° per Respinte (1.36)

(1.36) 5° per Intercetti (1.36)

È importante notare che è il 2° tra i difensori centrali per Blocchi e 3° per Tiri respinti.

Anche nelle statistiche totali, pur avendo giocato meno gare di alcuni compagni, Leite spicca tra i primi giocatori in diverse voci, confermando la sua costante incisività. Il difensore ex Porto sta replicando l’ottimo rendimento della scorsa stagione, in cui era già stato uno dei migliori. Un difensore così solido e performante è senza dubbio un profilo di alto interesse per la dirigenza del Milan in vista delle prossime sessioni di mercato.

(Fonte: Dati elaborati da FBref)