Dimissioni Dal Pino, Cairo dichiara: «I tuoi elettori ti tradiranno»

Urbano Cairo, come riporta Gazzetta.it, aveva previsto quanto successo oggi: la richiesta di dimissioni di Dal Pino da parte della Juventus e altre sei squadre di Serie A.

«Anche se non ti ho votato, come sai, ti faccio un in bocca al lupo. E ti faccio pure una previsione: se sei sempre la persona che ho conosciuto, ovvero uno che ragiona con la sua testa e non ha pregiudizi, e non quello che i tuoi elettori vorrebbero che fossi, finirà che da me avrai quel sostegno che loro ti faranno mancare. Un abbraccio, Urbano».