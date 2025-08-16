Difesa Milan, Ordine pone una questione: «Non tornano i conti, a Jimenez regalate un orologio»

Difesa Milan, Franco Ordine pone l’accento sulla questione retroguardia rossonera

Il Milan è nel pieno della sessione estiva di calciomercato, con la società impegnata a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tuttavia, i movimenti in difesa non convincono tutti. L’esperto giornalista Franco Ordine, nel suo consueto editoriale per MilanNews.it, ha espresso forti perplessità riguardo alle scelte fatte in questo reparto, evidenziando una situazione che, a suo dire, non presenta un reale progresso rispetto alla scorsa stagione.

La critica di Ordine si concentra sulle partenze e sui nuovi arrivi che non sembrano all’altezza della situazione. Il giornalista elenca una serie di assenze pesanti e nuovi volti che, al momento, non offrono garanzie. “In difesa i conti non tornano: senza Walker, Theo Hernandez, Emerson Royal e adesso Thiaw e con De Winter, più Estupinan, Athekame e forse Okoli non c’è stato un progresso,” ha scritto Ordine, sottolineando la mancanza di acquisti di peso che possano rimpiazzare adeguatamente i partenti.

C’è, tuttavia, un’eccezione che sembra avere la fiducia del tecnico Allegri: il giovane Bartesaghi. L’allenatore rossonero, secondo Ordine, “vede nelle qualità di Bartesaghi la possibile sorpresa in quel ruolo di sostituto di Theo”. Un’idea ambiziosa, che però richiede cautela, poiché, come ribadisce il giornalista, il ragazzo “deve ancora farne di progressi prima di arrivare a meritare la maglia da titolare nel Milan“.

Un altro caso spinoso che preoccupa la retroguardia rossonera è quello di Jimenez. La sua situazione è stata gestita con decisione da Massimiliano Allegri, che non ha tollerato un comportamento poco professionale. “Poi c’è la spina Jimenez: per tre volte si è presentato in ritardo agli allenamenti,” ha svelato Ordine. “Allegri lo ha rispedito al Milan futuro.” Una scelta forte, quella del tecnico, che dimostra una linea dura e rigida per quanto riguarda la disciplina. Il giornalista ha concluso con una battuta sarcastica: “Molti lo chiamano, chissà perché, l’effetto…Theo. Provate a regalargli un orologio che funzioni!!!!!!!!!”.

La situazione in difesa è complessa per il Milan e per il nuovo direttore sportivo, Igli Tare. La fiducia in giovani promesse come Bartesaghi e la gestione ferrea di casi come quello di Jimenez da parte di Allegri sono segnali di una chiara strategia, ma le critiche di esperti come Franco Ordine evidenziano che il club deve ancora fare molto per raggiungere un equilibrio ideale in un reparto chiave per il successo della squadra.