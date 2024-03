Difesa Milan di nuovo al completo, da Tomori a Gabbia, la scelta

Stefano Pioli sta pensando alla miglio formazione del Milan da schierare contro lo Slavia Praga. Le idee in difesa

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Milan Slavia Praga ha detto la sua sulle possibili scelte in difesa dopo il ritorno a disposizione degli infortunati:

ABBONDANZA IN DIFESA – «È un bene fare delle scelte, per me soprattutto. Cercherò di sfruttare tutto il potenziale della squadra»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA