Difesa Milan, numeri da urlo! Allegri blinda il Diavolo, i dati di questo inizio di stagione non mentono

Difesa Milan, Massimiliano Allegri è riuscito a blindare la difesa del Diavolo: numeri da urlo in questo avvio di stagione

Il titolo di Tuttosport di questa mattina non lascia dubbi: “Milan, la difesa è da urlo”. E a ragione. Fin dal suo ritorno, l’allenatore Massimiliano Allegri ha messo in chiaro l’obiettivo primario per la nuova stagione: creare un Milan più solido e meno vulnerabile. Questo focus sulla fase difensiva, una vera e propria ossessione per il tecnico livornese, sta già dando i suoi frutti. Il Diavolo visto in questo inizio di campionato è una squadra completamente trasformata, con una compattezza e una solidità che non si vedevano da tempo.

Il merito di questa rivoluzione è in gran parte da attribuire al lavoro meticoloso di Allegri. Durante l’estate, ogni sessione di allenamento è stata improntata alla miglioria tattica della linea difensiva. Nonostante gli interpreti siano in gran parte gli stessi della scorsa stagione, la loro mentalità e il loro rendimento sono cambiati radicalmente. Non si tratta solo di migliori posizionamenti o di una maggiore attenzione, ma di un vero e proprio cambio di approccio mentale. Allegri ha saputo inculcare nei suoi giocatori una disciplina ferrea e un senso di responsabilità collettiva. La fase difensiva non è più solo un compito della retroguardia, ma un lavoro di squadra che coinvolge ogni singolo elemento in campo.

E qui entra in gioco anche il ruolo del Direttore Sportivo Igli Tare. Con un mercato mirato, Tare ha fornito ad Allegri gli strumenti giusti per implementare la sua visione. Sebbene il tecnico abbia saputo valorizzare al meglio la rosa esistente, l’apporto di giocatori scelti con cura ha ulteriormente rafforzato il reparto. La sinergia tra Allegri e Tare è evidente: uno propone una filosofia di gioco, l’altro gli fornisce i giusti tasselli per costruirla. Il risultato è un Milan che difende con ferocia e organizzazione, un vero e proprio muro che rende la vita difficile a qualsiasi avversario. Il miglioramento non è solo nel numero di gol subiti, che è drasticamente calato, ma anche nella gestione delle partite. Il Milan di Allegri non si scompone, mantiene la sua concentrazione e non si fa sorprendere, dimostrando una maturità e una disciplina tattica notevoli.

La metamorfosi difensiva del Milan è un chiaro segnale delle ambizioni del club. Non è un caso che la squadra appaia più sicura, più aggressiva e con una determinazione in più. La base di ogni grande squadra è una difesa solida, e Allegri lo sa bene. La difesa da urlo del Milan è la prova che il lavoro duro e la visione strategica pagano. L’intero organico, dai titolari alle riserve, ha abbracciato questa filosofia, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. L’inizio di stagione del Milan è un vero e proprio manifesto del pensiero di Allegri: prima si difende, poi si attacca. E con una difesa così, le prospettive per questa stagione sono luminose per i colori rossoneri.