Diego Costa in Serie A? Niente Bologna: ecco la possibile destinazione

Diego Costa in Serie A? Nelle scorse ore è stato accostato al Bologna ma poi è arrivato il no di Mihajlovic: ecco dove potrebbe finire

Il mercato va a rilento rispetto alle passate sessioni estive, con pochi colpi di scena o grandi investimenti. Gli svincolati però fanno sempre gola anche a squadre non di primissima fascia in Serie A. Uno di questi è Diego Costa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Diego Costa potrebbe finire al Besiktas, per lui 2,5 milioni di euro a stagione. Ma il brasiliano naturalizzato spagnolo vacilla e vorrebbe la Serie A: a lui potrebbe pensare il Genoa, in lotta con la Samp per Lammers o anche lo stesso club blucerchiato. Il Bologna ha già detto di no per bocca di Mihajlovic e aspetta Arnautovic.