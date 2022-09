Dida su Maignan: «Ha tutte le qualità e sono sicuro che possa crescere ancora». Le parole dell’ex portiere rossonero

Dida ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Mike Maignan. Ecco le parole dell’ex portiere rossonero:

«Sicuramente sì, ha tutte le qualità per difendere questa maglia con il cuore come ho fatto io e vincere. L’anno scorso ha già vinto il suo primo campionato ma sono sicuro che possa crescere ancora e vincere tanto proprio come è successo a me».