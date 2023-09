Dida a Sky: «Fascia da capitano a Leao? Ecco cosa penso»

Nelson Dida ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del Cupra Ghost Padel dicendo la sua sulla fascia di capitano data a Leao

«La responsabilità di avere la fascia è importante per dimostrare che la fiducia in lui è tanta. E’ l’uomo giusto perché sta facendo bene in questi anni al Milan, dimostra di essere sempre più capace, sta crescendo, la fascia da capitano gli farà bene»