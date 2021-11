Diaz: «Milan crediamoci! Ci è mancato sin ora solo un pizzico di fortuna»

Brahim Diaz ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di El Pais, ecco le sue parole sul match di questa sera

«Matematicamente possiamo ancora qualificarci, finora ci è mancato quel pizzico di fortuna che in Champions League serve sempre. Anche se abbiamo dimostrato di saper giocare bene come nel match in casa del Liverpool. Anche all’Andata contro l’Atletico abbiamo fatto una prestazione incredibile. L’obiettivo per questa sera è scendere in campo, proponendo il nostro gioco e portare a casa i tre punti».