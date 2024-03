Dia Milan, la Salernitana è infuriata: si valuta la richiesta di risarcimento danni dopo quell’episodio! ULTIME

Dia Milan, la Salernitana infuriata: si valuta la richiesta di risarcimento danni dopo quell’episodio! Le ULTIME sull’obiettivo rossonero

Esplode, per l’ennesima volta in questa stagione, il caso Dia alla Salernitana. L’attaccante, che piace al calciomercato Milan, si sarebbe rifiutato di entrare nei minuti finali della sfida contro l’Udinese.

Il club granata ha già, in passato, multato l’ex Villarreal e adesso starebbe valutando il risarcimento danni che andrebbe a toccare cifre milionarie. Inoltre, come riporta TuttoSalernitana la società sta analizzando se ci siano i presupposti legali per una sospensione dello stipendio.