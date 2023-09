Dia Milan: la clausola rescissoria con la Salernitana si abbassa

Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato estivo c’è Dia. L’attaccante della Salernitana avrebbe raggiunto un accordo sulla clausola

Cambia lo scenario. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato estivo c’è Dia. L’attaccante della Salernitana avrebbe raggiunto un accordo sulla clausola rescissoria:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com la nuova cifra non si dovrebbe discostare troppo dai 20 e servirà alla Salernitana per registrare una plusvalenza sensibile sui 12 sborsati per riscattare il bomber.