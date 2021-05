Di Stefano: «Vi spiego la differenza tra Donnarumma e Ibrahimovic»

Di Stefano ha sottolineato come Ibrahimovic abbia voluto a tutti i costi il rinnovo col Milan a differenza del classe ’99

Di Stefano, in collegamento da Milanello, ha affrontato la questione dei rinnovi di Ibra e Donnarumma, terminati con esiti diversi:

«Il Milan ha amato e amerà la chiarezza. Questo è stato il spartiacque tra Ibrahimovic e Donnarumma. Il Milan ha fatto l’impossibile per Donnarumma ed è chiaro che se arrivano sempre no, allora o si continua a trattare o si spezza la corda. Il Milan sa di aver perso il portiere più forte del mondo in prospettiva ma ha acquisto chiarezza e serenità. Con Ibrahimovic la situazione è stata diversa nel senso che l’ultimo contratto se lo è gestito lui stesso e ha dimostrato di volere il Milan a tutti i costi. Ora è a Milanello e continua a lavorare per tornare a giocare la Champions League con i rossoneri».