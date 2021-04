Di Stefano: «Sugli obiettivi stagionali Pioli è sempre stato molto chiaro»

Di Stefano ha spiegato come Stefano Pioli non abbia mai parlato apertamente di scudetto durante tutta la stagione

Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha chiarito il pensiero di Stefano Pioli sulla lotta scudetto:

«Ci tengo a ribadire un concetto: Pioli non ha mai nominato la parola scudetto, non l’ha mai fatto in queste 30 settimane. Ed è un concetto vero, perché probabilmente il Milan alla lunga, rispetto ad altre squadre, aveva una rosa qualitativamente inferiore. Semplicemente per dire che un anno fa avrebbe messo cento firme per essere a questo punto della stagione».