Di Stefano dopo Milan Lecce: «La stagione d'addio di Giroud potrebbe essere la sua migliore a livello di gol. In vista della Roma...»

Peppe Di Stefano ha parlato a Sky nel post-partita di Milan Lecce: tutte le dichiarazioni sul match del giornalista

PAROLE – «Pulisic è la sua migliore stagione realizzativa. Anche per Giroud con la sua stagione di addio rischia di essere quella migliore a livello numerico. Giovedì non ci sarà Tomori ma rientrerà Loftus-Cheek anche se ci saranno pochi dubbi in vista della Roma».