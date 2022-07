Di Stefano: «Il Milan ha la possibilità di prendere Renato Sanches…». Le parole del giornalista rossonero

Peppe Di Stefano ha parlato così di Renato Sanches al Milan. Ecco le parole del giornalista rossonero:

«Sanches non ha le caratteristiche di Kessie, è un giocatore diverso che però è molto forte. È un giocatore che non sposti mai, fisicamente è imponente anche se piccoletto. Ha un baricentro molto basso. Può giocare in tre posizioni del campo, cosa che ad esempio altri non possono fare. Il Milan deve trovare l’equilibrio tattico in mezzo al campo. Personalmente lo prenderei, è un giocatore di spessore internazionale e giovane. Il Milan ha la possibilità di prenderlo, ha i buoni rapporti con il Lille, che magari non ti ha dato Botman e puoi sfruttare la cosa. Firmerei per lui, De Ketelaere e un difensore e cercare di capire come sta Kjaer. Poi nelle due tre settimane di mercato provi a prendere degli esuberi di squadre importanti».