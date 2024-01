Di Stefano sentenzia: «Le partite a San Siro hanno condizionato la stagione del Milan. Sul mercato l’esigenza è solo una»

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan di Pioli e parlando dell’esigenza dei rossoneri sul mercato

In collegamento con Sky, Di Stefano ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Le partite in casa hanno condizionato la stagione del Milan sia in campionato che in coppa. Mancano leader, con l’Atalanta in Coppa Italia è l’emblema della stagione rossonera. Troppi alti e bassi. Ha dei valori ma ha giocatori molto giovani. Serve un grande attaccante oltre Giroud che ha 37 anni. Un calciatore diverso da Jovic. Anche in mezzo al campo servono calciatori che facciano la differenza».