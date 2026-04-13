Di Stefano annuncia a Sky: «Allegri metterà da parte il 4-3-3 e tornerà al 3-5-2. Ecco chi sarà di nuovo titolare…»

Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dei possibili cambi di Allegri in vista della sfida tra Verona e Milan: le sue parole

Il momento delicato in casa rossonera impone scelte drastiche, sia sul campo che nella gestione del gruppo. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, l’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di intervenire immediatamente per invertire la rotta, partendo dal ripristino di un assetto tattico già collaudato e da un segnale forte alla squadra riguardo alla disciplina e al lavoro quotidiano.

Di Stefano, il ritorno di Gabbia e il cambio modulo

La novità principale riguarda il reparto arretrato, dove si preannuncia il rientro di una pedina fondamentale per l’equilibrio della retroguardia. Il tentativo di passare a un centrocampo a tre sembra infatti già giunto al capolinea, preferendo tornare a una struttura che valorizzi maggiormente la fase di copertura.

«Gabbia credo tornerà titolare. Già messo da parte credo il 4-3-3, si tornerà al 3-5-2 e a quella attenzione avuta fino a qualche settimana fa. Allegri ha tolto un giorno di riposo alla squadra, dovevano essere domenica e lunedì»

Oltre al cambio di modulo, Allegri ha mostrato il suo lato più severo annullando uno dei giorni di riposo inizialmente previsti per il gruppo. Una decisione che sottolinea la necessità di ritrovare immediatamente la concentrazione perduta, riportando l’attenzione su quella tenuta difensiva che era stata il marchio di fabbrica del Milan fino a poco tempo fa. Il ritorno al 3-5-2 servirà dunque a dare più certezze a una squadra apparsa troppo vulnerabile nelle ultime uscite.