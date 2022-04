Di Napoli: «Scudetto? Ogni partita è complicata, difficile dire la favorita»

L’ex attaccante Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto: il suo pensiero ai microfoni di Tmw

«Ogni partita è complicata. Le assenze, gli infortuni, ma anche altre circostanze che alla lunga vanno ad equilibrarsi. E’ una lotta a tre e fatico a dare un vantaggio a qualcuno. Il Milan aveva lo scorso turno più favorevole e sappiamo cosa è successo. Per me rischiano in egual modo tutte, anche Inter e Napoli. A questo punto del campionato essere più forti può contare poco.»