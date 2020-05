Di Marzio: «Werner lascerà il Lipsia in estate, ecco i club su di lui»

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro dell’attaccante tedesco del Lipsia Timo Werner

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato negli studi di Sky Sport del futuro dell’attaccante tedesco Timo Werner, sempre più vicino all’addio al Lipsia. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

«So che Timo Werner lascerà il Lipsia di sicuro in estate. I suoi agenti si stanno muovendo per trovare una soluzione. Stanno parlando con l’Inter per l’eventuale dopo-Lautaro ed è vero, sicuro; so che c’è anche un altro club italiano, la Juventus, in contatto con i suoi procuratori, quindi vogliono che cambi squadra e si sta lavorando anche su idee italiane»

Opzione estero – «Probabilmente stanno parlando anche col Liverpool perché i Reds lo vogliono da tanto tempo. Non so se è il giocatore giusto per il Liverpool in questo momento perché nel loro reparto d’attacco probabilmente non hanno bisogno di niente. Quindi è difficile spendere tanti soldi per un giocatore che starebbe in panchina. Vedremo, ma in questo momento non c’è un accordo reale tra Liverpool e Lipsia per Werner».