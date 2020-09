Gianluca Di Marzio smentisce le voci sulla possibile richiesta di Mino Raiola al Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, smentisce le voci sul caso Donnarumma-Raiola.

«Non risulta che lato Raiola si siano fatte richieste da 10 milioni all’anno, non si è proprio affrontato il tema economico. Dopo il rinnovo di Ibra il Milan e Raiola non hanno mai parlato di Donnarumma, probabilmente lo faranno a fine mercato. Tutta questa negatività oggi non ha ragion d’essere. Le richiestre potranno essere esagerate quando effettivamente verrano fatte, ad oggi non si è mai parlato di Donnarumma con Raiola»