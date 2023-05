Di Marzio: «Il tono dei tifosi era molto alto nonostante la sconfitta con l’Inter». Le parole del giornalista sul tifo rossonero

Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del tifo rossonero nel match contro la Sampdoria. Ecco le parole del giornalista:

«Sentivo l’intensità del “Pioli is on fire” che mi sembrava molto alta, dopo una sconfitta (contro l’Inter in Champions, ndr) ci sta che il tifoso canti con un tono meno alto ma invece mi sembrava bello forte»