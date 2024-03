Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky dopo la partita tra Fiorentina e Milan di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Leao dimostra a parole e in campo di stare bene al Milan. Non fa trasparire la voglia di andare da altre parti, in Premier. Possiamo godercelo ancora per un po’».