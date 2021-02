Gianluca Di Marzio ha detto la sua riguardante il cammino dei rossoneri, ecco le sue parole

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del grande momento che sta attraversando il team di Stefano Pioli:

«Quelli che entrano in campo al posto dei titolari fanno bene come Tomori, Meitè o Leao. Buone risposte quindi per Stefano Pioli dai giocatori fuori ruolo o che non giocano spesso»