Di Marzio – Lo Spezia spinge per Pobega: andrebbe in prestito

Lo Spezia spinge per Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista del Milan potrebbe andare dai liguri in prestito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo Spezia starebbe spingendo in queste ore per Tommaso Pobega. Il club ligure vorrebbe il centrocampista rossonero in prestito.

Nelle scorse settimane sul giocatore si erano fatti vivi anche gli interessi di altri club di Serie A, come Genoa e Verona. Il giovane classe ’99 però vuole avere la garanzia di giocare con continuità, proprio per questo motivo lo Spezia è attualmente la squadra favorita per aggiudicarsi le sue prestazioni.