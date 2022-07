Di Marzio: «La trattativa Milan-Tanganga procede bene e potrebbe avere una svolta nelle prossime ore». Le parole dell’esperto di mercato

Gianluca Di Marzio ha riportato sul proprio sito alcuni aggiornamenti sulla trattativa del Milan per Tanganga. Ecco le parole dell’esperto di mercato:

«Il Milan sul calciomercato ha già chiuso operazioni importanti come Adli e Origi (oltre ai riscatti di Florenzi e Messias, e il rinnovo di Ibra), e adesso sta portando avanti altre piste, come quella per De Ketelaere e quelle per migliorare il reparto difensivo: a proposito di difesa, un obiettivo, come sappiamo, è Japhet Tanganga, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Tottenham. Dopo che c’erano già stati dei primi contatti tra Milan e Tottenham, nelle prossime ore è previsto un incontro anche con l’agente del calciatore (Roberto De Fanti), che oggi – martedì 19 luglio – volerà a Glasgow per chiudere la trattativa per Mortiz Jenz (difensore del Lorient) al Celtic e poi prenderà un volo per Milano, dove in programma c’è un meeting proprio per Tanganga. La trattativa dunque procede e potrebbe avere una svolta nelle prossime ore».