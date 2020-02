Di Marzio: «Il Milan vede Saelemaekers come un futuro terzino»

Gianluca Di Marzio ha rivelato i progetti del Milan riguardo al futuro ruolo che andrà a ricoprire Alexis Saelemaekers

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, intervenuto su Sky Sport 24 ha rivelato le intenzioni e i progetti del Milan con il nuovo giovane acquisto Alexis Saelemaekers. Queste le sue parole:

«Il Milan vede in Saelemaekers un futuro terzino. È stato preso come sostituto di Suso, un vice Castillejo nel 4-4-2, però è già stato individuato un percorso per lui come futuro esterno basso».