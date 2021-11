Di Marzio: «Il Milan ha grande entusiasmo, l’Inter una squadra collaudata»

Gianni Di Marzio ha parlato del derby di Milano ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole su Inter e Milan.

INTER E MILAN – «Pioli e Inzaghi sono due allenatori che fanno un calcio completamente diverso. L’Inter gioca a tre dietro, mentre Pioli a quattro. Il Milan ha già ottimi giovani con giocatori d’esperienza, ha un Ibra in più nello spogliatoio. Dall’altra parte Inzaghi ha una squadra collaudata da Conte. È vero che non c’è Lukaku, ma c’è Dzeko ora che lavora anche per la squadra. Hanno fatto entrambe parecchi gol ma hanno anche una buona difesa. Per me l’Inter può rientrare nella lotta Scudetto ma il Milan ora ha grande entusiasmo».