Di Marzio: «Donnarumma avrebbe firmato il rinnovo, ma il Milan...»

Gianluca Di Marzio rivela alcuni retroscena riguardo al mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Le sue parole ai microfoni del canale Youtube di Carlo Pellegatti.

«Non so quanti tifosi del Milan si ricordano che al termine del match di Bergamo lui piange. Piange perchè sa che quella è la sua ultima partita, nei giorni precedenti gli è stato detto che avrebbero preso un altro portiere. È stata una decisione del Milan di non aspettare, il giocatore voleva capire se i rossoneri si sarebbero qualificati per la Champions. La mossa a sorpresa l’ha fatta il club che ha chiuso Maignan, su cui c’era forte la Roma, prima dell’aritmetica qualificazione. Secondo me Gigio il lunedì dopo Bergamo se fosse stato chiamato in sede avrebbe firmato.»