Di Maria Juve, l’uomo delle mille soluzioni tattiche per Max

Sempre più vicino l’arrivo di Angel Di Maria alla Juve: la duttilità tattica dell’argentino un clamoroso valore aggiunto

(di Sandro Dall’Agnol) – La Juve è sempre più protagonista del calciomercato con Di Maria affiancato a Pogba nel ristretto elenco dei primi ingaggi. Pesanti, oltretutto, perché innalzeranno enormemente il livello qualitativo della rosa bianconera.

Ormai intascato l’accordo con El Fideo, i tifosi della Vecchia Signora possono iniziare a sognare un immediato ritorno nella battaglia Scudetto dopo un paio di stagioni ai margini. E Max Allegri non potrà più fallire, motivo per cui la spinta per arrivare all’ex Paris Saint Germain è stata costante e ficcante.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM