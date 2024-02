Di Lorenzo Milan, adesso cambia tutto! Arrivano NOVITÀ importanti da Napoli in vista del prossimo calciomercato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli entrato prepotentemente nei radar del calciomercato Milan.

Nonostante le ultime voci delle ultime settimane, per il club di De Laurentiis il giocatore guida il gruppo degli intoccabili e degli uomini attorno a cui costruire la squadra della prossima stagione. Un ulteriore ostacolo in casa rossonera, dove si sognava il colpo per l’estate prossima.