Di Gennaro: «Se il Milan non arriva in Champions sarebbe un problema per Pioli». Le parole dell’ex calciatore e commentatore tv

Antonio Di Gennaro ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’ex calciatore e commentatore tv sul tecnico rossonero:

«Era stato fatto un mercato in prospettiva ma alcuni non hanno reso, vedi De Ketelaere. Al di là della partita contro il Napoli in Champions, sarà fondamentale arrivare in Champions. No nce la facesse sarebbe un problema»