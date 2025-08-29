HANNO DETTO
Di Francesco a Sky: «Siamo stati molto ingenui, peccato per il rimpallo di Pulisic. Questa decisione arbitrale…»
Intervenuto a Sky dopo Lecce-Milan, Di Francesco, allenatore del Lecce, ha dichiarato:
«Siamo stati un po’ ingenui, contesto l’ammonizione di Gaspar. Se concedi al Milan determinate occasioni vieni punito, un rimpallo ha messo davanti al portiere Pulisic».