Di Francesco a Sky: «Siamo stati molto ingenui, peccato per il rimpallo di Pulisic. Questa decisione arbitrale...»

50 minuti ago

Di Francesco a Sky: le dichiarazioni dell’allenatore del Lecce a pochi minuti termine del match contro il Milan. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Sky dopo Lecce-Milan, Di Francesco, allenatore del Lecce, ha dichiarato:

«Siamo stati un po’ ingenui, contesto l’ammonizione di Gaspar. Se concedi al Milan determinate occasioni vieni punito, un rimpallo ha messo davanti al portiere Pulisic».

