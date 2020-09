Deulofeu pronto al ritorno in Italia: c’è l’offerta del Napoli

Gerard Deulofeu è pronto a fare ritorno in Italia: su di lui c’è il Napoli di Gattuso. I partenopei hanno fatto un’offerta

Il ritorno di Italia di Gerard Deulofeu è sempre stata una tematica calda per il calciomercato. La breve ma positiva esperienza trascorsa con la maglia del Milan, infatti, ha lascia il segno negli occhi degli spettatori italiani, in particolar modo di quelli rossoneri, che più volte hanno desiderato un ritorno a Milano dello spagnolo.

Effettivamente, Deulofeu è tornato ad essere molto vicino allo Stivale, ma il club in questione questa volta non è il Diavolo: come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, è il Napoli che in questi giorni sta spingendo forte per il giocatore. Il ds Giuntoli stravede per lui e ha fatto una proposta al Watford per averlo in prestito come nuovo esterno per Gattuso. Lavori in corso quindi per il ritorno di Deulofeu in Italia.