Deschamps: «Quando tocchiamo qualcosa e ci sfugge, è ancora più difficile da digerire». Le parole del ct francese

Deschamps ha commentato ai microfoni di TF1 della sconfitta in finale contro l’Argentina. Ecco le parole del ct francese:

«Se avessimo incassato il 3-0 non ci sarebbe stato niente da dire. Non abbiamo fatto le cose giuste per un’ora. In seguito, con molto coraggio, energia e qualità, abbiamo spinto l’Argentina al limite. Quando tocchiamo qualcosa e ci sfugge, è ancora più difficile da digerire. E’ così, bisogna accettarlo. Se ho fatto dei cambi così presto è stato perché non ero soddisfatto ed ero convinto che si potesse fare meglio. Questo non vuol dire che i giocatori che sono usciti fossero più colpevoli degli altri. Non abbiamo avuto tutte le nostre forze per motivi diversi, non mi dilungo in spiegazioni. Abbiamo ribaltato una situazione molto compromessa grazie alla qualità e al carattere ma non è bastato».