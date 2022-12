Deschamps: «Oltre agli argentini, in tanti, anche noi vorrebbero vedere un’incoronazione di Messi domani». Le parole del ct francese in conferenza stampa

Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Qatar 2022 tra Argentina e Francia. Ecco le parole del ct francese:

VIRUS – «È ovviamente una situazione sgradevole, se non fosse esistita sarebbe stato meglio. Cercheremo di gestire al meglio la situazione, oggi vedremo».

INFORTUNATI – «Abbiamo avuto tanti giocatori che si sono infortunati, da Benzema a Lucas Hernandez Da quel momento io ho avuto 24 giocatori da gestire. Non mi interessano gli inviti di giocatori, ex giocatori o degli infortunati»

MESSI – «Dobbiamo adattarci alla situazione. Non ho preoccupazioni o stress, importante è rimanere sereni. So che, oltre agli argentini, in tanti, anche da noi, vorrebbero un’incoronazione per Messi domani».

FUTURO – «La nazionale francese è la cosa più bella che mi sia capitata, ho avuto il privilegio di viverla prima da giocatore e poi da allenatore. Sono molto felice e al servizio della Nazionale!».