Deschamps: «Rabiot ha giocato una serie di partite benissimo. Sa cosa mi aspetto da lui»

Deschamps ha commentato le prestazioni effettuate da Adrien Rabiot nel suo primo mese al Milan

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e perno della Nazionale transalpina.

LE PAROLE – «Rabiot ha giocato una serie di partite, abbastanza bene, anzi benissimo, con il suo club. È in una forma migliore. Gioca con un modulo diverso al Milan, ma sa cosa mi aspetto da lui».

Il centrocampista ha dato una vera e propria svolta alla squadra di Massimiliano Allegri, è già diventato un perno fondamentale per la squadra in poco più di un mese.