Dembele: «Non posso dire di essere il miglior esterno, Leao…». Le parole dell’esterno del Barcellona e il paragone con quello rossonero

Ousmane Dembele ha parlato ai microfoni di Marca del miglior esterno del mondo, facendo un paragone anche con l’esterno rossonero Rafael Leao e Vinicius Junior. Ecco le parole del calciatore del Barcellona:

«Non lo so, non lo so… E’ l’allenatore. Sono sempre lì per aiutare la squadra con gol e assist, ma non posso dire di essere il miglior esterno nell’uno contro uno perché ci sono altri giocatori molto bravi in ​​quell’aspetto, come Vinicius Junior o Rafael Leao, che sono ottimi calciatori»