Del Piero: «Non era rigore: Tomori non ha spinto o tirato la maglia». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista

Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni Sky del rigore assegnato ingiustamente al Chelsea contro il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Non era rigore per me. Tomori non ha spinto o tirato la maglia, questi sono contatti che fanno parte del gioco del calcio. Anche sul rosso non sono d’accordo, il regolamento va cambiato perché il giocatore del Chelsea riesce anche a tirare in porta»