De Zerbi vicino al Milan? Il tecnico del Marsiglia fa chiarezza e si complimenta con Allegri

De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, ha smentito le voci che in passato lo volevano vicino al Milan: le sue dichiarazioni

Roberto De Zerbi, allenatore attualmente al Brighton, ha spento le voci di mercato che lo avevano accostato, in passato, alla panchina del Milan. Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico bresciano ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa o approccio con il club rossonero, ponendo fine alle speculazioni su un suo possibile ritorno in Italia.

PAROLE – «Vicino alla panchina del Milan? Mai», ha dichiarato De Zerbi con fermezza.

La sua posizione è chiara: al di là delle suggestioni e delle voci diffuse dagli addetti ai lavori, non c’è mai stata un’ipotesi che potesse preannunciare un suo subentro o una sua candidatura per la guida tecnica del Diavolo.

L’Elogio Al Milan Di Allegri

Nonostante la smentita, De Zerbi ha approfittato dell’occasione per elogiare la squadra guidata da Massimiliano Allegri, dimostrando apprezzamento per il lavoro svolto finora e per il percorso intrapreso dal club, che punta con decisione alla lotta scudetto e a una crescita basata su solidità e mentalità (come dimostrano gli innesti di Luka Modrić e Adrien Rabiot).

«Il Milan sta giocando bene», ha aggiunto il tecnico, sottolineando come la squadra stia esprimendo un buon calcio e un’ottima condizione fisica, nonostante le recenti polemiche su singoli come Rafael Leão e la crisi dei rigori.

Le parole di De Zerbi, pur chiudendo la porta a un suo futuro a Milanello, sono un riconoscimento indiretto della bontà del progetto tecnico attuale e della ritrovata competitività del club di Gerry Cardinale e del DS Igli Tare.