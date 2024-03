De Zerbi Milan, il Brighton fissa il prezzo: il tecnico ha una preferenza per il proprio futuro. Ecco i vari club interessati a lui

Il nome di Roberto De Zerbi è stato accostato numerose volte alla panchina del Milan, dalla quale potrebbe essere esonerato Stefano Pioli al termine della stagione. Il tecnico italiano sta stupendo tutti al Brighton, al punto da attirare su di sé l’attenzione di top club inglesi e non solo.

Come riferisce Calciomercato.com, su di lui c’è il forte interesse di Chelsea, Manchester United e Liverpool, oltre che del Barcellona. La preferenza dell’allenatore ex Sassuolo sarebbe quella di fare uno step successivo nella propria crescita, approdando in una big ma rimanendo in terra inglese. Intanto il Brighton non intende fare sconti a nessuno. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, ma chi vorrà portarselo via già in estate dovrà pagare 12 milioni di sterline, in euro circa 15 milioni, ovvero il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto.