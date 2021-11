De Zerbi: «La Superlega mi ha infastidito, vi dico quello che penso»

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in una intervista a Tuttosport ha parlato della Superlega

«Non mi interessa il consenso a tutti i costi, se uno dice con educazione quello che pensa il resto poi viene di conseguenza. Mi sembrava di esprimere un concetto così naturale, non credevo si creasse casino. Ci sono tante cose che non mi piacciono, il mio ruolo non è quello di decidere cosa si fa e cosa no. Sulla Superlega mi hanno dato molto fastidio le modalità in cui si voleva far passare la decisione».