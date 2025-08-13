De Winter, il nuovo difensore del Milan ha preso una decisione: avete visto?

De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan dalla giornata di ieri. Ha preso una decisione sul numero

Con l’arrivo ufficiale di Koni De Winter a Milanello, il nuovo difensore belga ha già compiuto un passo importante, scegliendo il suo numero di maglia. Il neo-acquisto rossonero indosserà la maglia numero 5, un numero che evoca grandi ricordi e grandi campioni nella storia del Milan. Una scelta che non è passata inosservata, e che dimostra la consapevolezza e l’ambizione del giovane difensore, pronto a scrivere il suo nome nella storia del club.

La scelta del numero e il peso della storia

Il numero 5 è un numero che ha un forte legame con la storia del Diavolo. È stato il numero di maglia di campioni che hanno fatto la storia del Milan, tra cui spicca su tutti Alessandro Costacurta, bandiera rossonera per oltre vent’anni. Il difensore ha vestito la maglia del Milan dal 1986 al 2007, vincendo sette scudetti e cinque Champions League, diventando un’icona del calcio italiano e internazionale. Indossare lo stesso numero di maglia di un campione come Costacurta è un onore e, al tempo stesso, una grande responsabilità.

Oltre a lui, la numero 5 è stata indossata anche da altri giocatori di livello, come il centrocampista argentino Fernando Redondo e il jolly Giacomo Bonaventura, i quali, seppur con un impatto diverso, hanno comunque lasciato il segno nel cuore dei tifosi. La scelta di De Winter dimostra un forte attaccamento alla storia del club e la voglia di misurarsi con il peso di un numero così importante.

Koni De Winter: il nuovo tassello per la difesa

Koni De Winter, difensore belga classe 2002, è il nuovo volto della difesa del Milan di Massimiliano Allegri. Arrivato a titolo definitivo, De Winter è un difensore centrale dalle spiccate doti fisiche e tecniche, un giocatore moderno capace di impostare il gioco dal basso e di guidare la difesa con autorità. L’allenatore Massimiliano Allegri, che lo conosce bene per averlo avuto nella sua precedente esperienza alla Juventus, è convinto delle qualità del ragazzo e lo ha voluto fortemente in squadra per rinforzare il reparto difensivo, reduce da una stagione non del tutto positiva.

L’arrivo di De Winter e la sua scelta di indossare la maglia numero 5 sono il segno di un nuovo corso in casa Milan, che punta su giovani talenti e sulla storia per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. I tifosi rossoneri sono pronti ad accoglierlo e a sostenerlo in questa nuova avventura, sperando che possa diventare il nuovo Costacurta.