De Winter in zona mista: «Molto contento di aver esordito a San Siro. Allegri ci sta facendo una richiesta precisa»

De Winter, difensore del Milan, ha commentato l’esordio a San Siro contro il Bologna e non solo: le sue dichiarazioni

Un esordio che vale più di una semplice partita. Koni De Winter è stato uno dei protagonisti della vittoria del Milan per 1-0 contro il Bologna, subentrando a un infortunato Pavlovic all’inizio del secondo tempo. La sua prima volta in maglia rossonera è stata un successo, non solo per il risultato, ma per l’approccio e la mentalità che il giovane difensore ha subito mostrato in campo. Questo esordio segna un punto di svolta nella stagione e nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, e dal direttore sportivo Igli Tare.

Nel post-partita, De Winter ha parlato in zona mista, rilasciando dichiarazioni che rispecchiano perfettamente la filosofia che Allegri sta cercando di instillare nella squadra. “Abbiamo lottato come squadra, abbiamo difeso e attaccato come squadra. È questo che vuole il mister, vuole che giochiamo e vinciamo da squadra”, ha dichiarato il difensore. Questa frase racchiude l’essenza di un gruppo che ha trovato la sua identità nel gioco collettivo, superando le difficoltà con unione e sacrificio.

Il suo ingresso in campo, poi, è stato immediato e privo di incertezze. De Winter si è trovato subito a suo agio, dimostrando di conoscere il suo ruolo e di saper interpretare al meglio le richieste tattiche. “Il mio ingresso in campo? Mi sono trovato bene, sono contento di aver esordito. Ho giocato in un ruolo che conosco, quindi tutto bene”, ha spiegato, sottolineando la sua adattabilità e la sua prontezza. La sua prestazione ha consolidato la sensazione che il calciomercato estivo, gestito magistralmente da Igli Tare, abbia portato a Milanello giocatori non solo di talento, ma anche con la giusta mentalità per il progetto di Allegri.

La vittoria ha portato una ventata di ottimismo nello spogliatoio. De Winter ha infatti sottolineato il clima di felicità e coesione che si respira tra i compagni: “Quando si vince si sta sempre bene, si sente anche nello spogliatoio. Quando si vince siamo tutti felici”. Questo è un segnale fondamentale per il futuro del Milan, che sembra aver ritrovato lo spirito di squadra che a volte è mancato in passato. La coesione è la chiave per affrontare le sfide di una stagione lunga e impegnativa.

Infine, il giovane difensore ha speso parole di sostegno per il compagno di squadra Gimenez, che in questa partita non è riuscito a segnare ma ha lavorato incessantemente per la squadra. “Gimenez? Ha lavorato e giocato per la squadra, quando si vince non c’è nessuno che sta male. Arriverà il gol e il suo momento”, ha concluso De Winter. Un’ulteriore prova della maturità di questo giovane talento che non pensa solo a sé stesso, ma al bene della squadra.

In sintesi, l’esordio di Koni De Winter non è stato solo un evento personale, ma un simbolo della rinascita del Milan. Una squadra che lotta, che difende, che attacca e che vince insieme, sotto la guida del nuovo tecnico Allegri e del DS Tare.