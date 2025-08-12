De Winter Milan, il difensore è arrivato a Milano: ora le visite mediche e la firma sul contratto

De Winter Milan, il difensore belga è arrivato in città: ora svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto

Il calciomercato del Milan entra in una fase cruciale e, dopo giorni di trattative, è arrivato il momento di dare il benvenuto a un nuovo acquisto. Nel pomeriggio di oggi è sbarcato a Milano Koni De Winter, il difensore belga classe 2002 pronto a legarsi al club rossonero. L’operazione, gestita con grande abilità e tempestività dal direttore sportivo Igli Tare, è in dirittura d’arrivo e si prepara a fornire a Massimiliano Allegri un elemento di grande prospettiva per la sua retroguardia. La notizia, riportata in esclusiva da Sky Sport, conferma che la dirigenza rossonera sta lavorando incessantemente per completare la rosa.

L’arrivo di De Winter in città segna l’inizio della fase finale del suo trasferimento. Il programma è serrato e prevede le visite mediche in un centro specializzato, a cui seguirà, in serata, la firma sul contratto. Un iter burocratico che sancirà ufficialmente l’inizio della sua avventura al Milan. L’accordo tra i club, come emerso nei giorni scorsi, ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, dimostrando la grande fiducia che il Milan ripone nelle qualità del giocatore. Questo investimento, seppur importante, è considerato strategico da Tare, che vede in De Winter un profilo in grado di integrarsi subito nel gruppo e di crescere esponenzialmente.

La scelta di puntare su Koni De Winter non è casuale. Il difensore belga, infatti, è un pupillo di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus. Fu proprio il tecnico livornese a farlo esordire in Champions League, e la sua profonda conoscenza delle qualità e del potenziale del ragazzo è stata determinante per il buon esito della trattativa. La sua versatilità lo rende un elemento prezioso per la difesa del Milan: De Winter può giocare sia al centro che sulla fascia, e le sue doti tecniche lo rendono un difensore moderno, capace di impostare l’azione da dietro. La sua presenza in campo garantirà ad Allegri più opzioni tattiche e una maggiore solidità difensiva.

L’arrivo di Koni De Winter è un segnale forte e chiaro da parte del Milan. La dirigenza rossonera, con Igli Tare in cabina di regia, vuole costruire una squadra competitiva, solida e giovane, in grado di tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa. La trattativa si è conclusa con successo e ora si attende solo l’ufficialità per dare il via a questa nuova, entusiasmante, fase della stagione rossonera.