De Winter, il retroscena: prima del Milan, la Roma lo aveva chiesto al Genoa. La ricostruzione del tentativo estivo

De Winter, spunta il retroscena: in estate, prima dell’arrivo al Milan, Gasperini lo aveva chiesto a Massara e Ranieri per la sua Roma

Il calciomercato Milan riserva sempre sorprese e incroci. Prima che il Milan si interessasse a Svilar, la Roma aveva messo nel mirino Koni De Winter, all’epoca difensore in forza al Genoa.

Il difensore belga aveva appena concluso una «stagione ad alti livelli» in maglia rossoblù. Nei primi colloqui di mercato tra la dirigenza giallorossa (Gasperini, Ranieri e Massara), l’allenatore aveva espresso la necessità di rinforzare il reparto difensivo, facendo il nome di due difensori: uno era proprio De Winter, per il quale la Roma fece un sondaggio. L’altro nome richiesto era Solet dell’Udinese, un profilo che ha suscitato interesse anche nel Milan di recente.

Alla fine, i giallorossi virarono su altre piste, portando a casa Ghilardi e Ziolkowski e mantenendo Hermoso, inizialmente considerato in uscita.

De Winter, il Milan irrompe e investe 20 Milioni

La situazione di De Winter si è evoluta rapidamente. Dopo la cessione di Thiaw, il Milan si è inserito con decisione per il difensore belga, superando la concorrenza agguerrita di club come l’Inter e il Bournemouth.

L’affare si è concluso con l’approdo di De Winter in rossonero. L’investimento del Milan è stato significativo: circa «20 milioni» di euro. Il belga era il profilo ritenuto il «migliore in un rapporto qualità/costi» dalla dirigenza milanista, pur considerando anche Leoni (Parma, poi Liverpool) e Comuzzo (Fiorentina).