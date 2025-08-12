De Winter Milan, retroscena Allegri: il livornese l’ha voluto a tutti i costi. I motivi e le implicazioni tattiche

De Winter Milan, importantissimo retroscena sull’imminente operazione di mercato: richiesta esplicita di Massimiliano Allegri

Il calciomercato Milan non ha perso un istante. Con la cessione di Malick Thiaw al Newcastle ormai definita, la dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha dimostrato una rapidità d’azione impressionante nel trovare il sostituto ideale. Il nome individuato per rafforzare la retroguardia milanista è quello di Koni De Winter, il promettente difensore belga classe 2002. Questo acquisto, fortemente voluto dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, rappresenta un segnale chiaro delle intenzioni del club: agire con prontezza e decisione sul mercato.

De Winter arriva dal Genoa dopo tre stagioni da titolare in Serie A, un bagaglio d’esperienza non indifferente per un giocatore così giovane. Le ultime due annate le ha trascorse con il Grifone, mentre la prima lo ha visto protagonista con l’Empoli. La sua carriera ha avuto una tappa significativa anche nelle giovanili della Juventus, proprio nel periodo in cui Allegri era alla guida dei bianconeri. Questo dettaglio non è passato inosservato e, come vedremo, ha giocato un ruolo cruciale nella scelta del tecnico livornese. Per Koni De Winter si tratta indubbiamente del definitivo salto di qualità, un’opportunità per consacrarsi in un grande club come il Milan.

Il Corriere dello Sport di oggi ha messo in luce i vantaggi tattici di questa operazione, titolando: “De Winter da Max, un jolly per il Milan“. Un titolo che riassume perfettamente la versatilità del giocatore. Il quotidiano romano ha sottolineato che le motivazioni che hanno spinto Massimiliano Allegri a indicare De Winter come rinforzo difensivo risiedono principalmente nella sua capacità di ricoprire due ruoli. Questa duttilità tattica è un aspetto che il tecnico rossonero valuta molto, permettendogli diverse soluzioni e maggiore flessibilità nello schieramento della squadra.

Per il giovane difensore belga è pronto un contratto quinquennale con il Milan, che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime stagioni. L’ingaggio si attesterebbe intorno a 1.7 milioni di euro a stagione, un investimento significativo che testimonia la fiducia del club nelle sue potenzialità. La giornata di ieri è stata dedicata allo scambio di documenti tra il Milan e il Genoa, formalizzando di fatto l’accordo. Nelle prossime ore, Koni De Winter è atteso a Milano per le visite mediche di rito, l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità. L’arrivo di De Winter è un chiaro segnale di come il nuovo corso del Milan, con Tare e Allegri, stia agendo con concretezza e visione per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare le sfide della prossima stagione. I tifosi rossoneri possono attendersi un mercato dinamico, con Igli Tare pronto a cogliere ogni opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.