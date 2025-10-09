De Winter a Het Nieuwsblad: «Voglio diventare titolare, ho rifiutato questa squadra. A pagarmi 20 milioni il Milan…». Le ultimissime

Il difensore belga Koni De Winter ha fatto il punto sul suo arrivo al Milan e sulle sue ambizioni future in un’intervista rilasciata al quotidiano connazionale Het Nieuwsblad. Il centrale classe 2002 ha parlato del suo trasferimento estivo dal Genoa e del suo obiettivo primario: conquistare una maglia da titolare.

«Voglio essere titolare», ha affermato il difensore, pur mantenendo un approccio umile e pragmatico riguardo alla sua posizione attuale nelle gerarchie. «In questo momento sono un’alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste con Allegri», ha spiegato. De Winter, con un passato giovanile alla Juventus e persino un esordio in Champions League contro il Chelsea nel 2021/2022, sa che la strada verso l’undici iniziale è lunga e che la ricompensa «arriverà» solo con il duro lavoro.

Rifiuti Eccellenti e la Scelta del Cuore

Il trasferimento al Milan è stato il culmine di un’estate di intense trattative e scelte difficili. De Winter ha svelato di aver respinto offerte importanti, incluse quelle economicamente faraoniche: «Ho detto no all’Arabia». Nella Saudi Pro League «avrei guadagnato un sacco di soldi», ha ammesso, ma la sua priorità era un progetto sportivo di alto livello.

Il richiamo del Milan è stato irresistibile, nonostante l’interesse di altre squadre come Napoli e Inter, oltre a club inglesi. «Se arriva un club come questo non esiti», ha confermato De Winter, definendo l’approdo in rossonero «perfetto» per la sua carriera.

Un Affare a Buon Prezzo

Il giovane difensore ha anche commentato il costo del suo cartellino, pagato dal Milan circa 20 milioni di euro. L’investimento è arrivato dopo che il Milan era stato in trattativa per altri obiettivi, come Joe Gomez e Manuel Akanji (quest’ultimo finito all’Inter). De Winter, che finora ha totalizzato 77 minuti in Serie A e una gara intera in Coppa Italia, ritiene che il club abbia fatto un buon affare: «Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa».