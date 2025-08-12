De Winter Milan, le visite mediche si svolgeranno nel pomeriggio: arriva la conferma

De Winter Milan, c’è la conferma sulle visite mediche: il giocatore le sosterrà nel pomeriggio

Il calciomercato del Milan entra sempre più nel vivo e il club rossonero sta per accogliere un altro rinforzo di spessore. Nel pomeriggio di oggi è previsto l’arrivo a Milano di Koni De Winter, il giovane e promettente difensore belga che si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Diavolo. L’operazione, curata nei minimi dettagli dal direttore sportivo Igli Tare, è ormai in dirittura d’arrivo e si prepara a sancire un importante tassello per il reparto arretrato della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

L’attesa per l’arrivo del giocatore è grande, e il programma è già definito. De Winter sosterrà le visite mediche già nel pomeriggio, un passaggio fondamentale per completare l’iter burocratico e ottenere l’idoneità sportiva, come riporta Antonio Vitiello. Una volta superati i test, il difensore belga potrà mettere la sua firma sul contratto, rendendo l’operazione ufficiale. Il suo trasferimento, come emerso nei giorni scorsi, ha un valore di circa 20 milioni di euro totali, a testimonianza della grande fiducia che il Milan ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale.

La notizia più attesa, però, riguarda il suo immediato futuro. Già domani, Koni De Winter svolgerà il suo primo allenamento a Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri. Questo rapido inserimento è un segnale forte da parte del club e del tecnico, che vogliono integrarlo subito nel gruppo in vista dell’inizio della stagione. Allegri, in particolare, conosce già molto bene il giocatore, avendo avuto modo di lavorare con lui alla Juventus. Questo passato comune è un elemento di grande importanza, in quanto faciliterà l’adattamento del difensore ai metodi di lavoro dell’allenatore e ai dettami tattici che saranno richiesti in campo.

La sinergia tra Tare e Allegri sta producendo i suoi frutti. La scelta di puntare su un giocatore già conosciuto e apprezzato dal tecnico è una mossa intelligente e strategica, che riduce i tempi di ambientamento e permette al Milan di avere un rinforzo già pronto per scendere in campo. Con l’arrivo di De Winter, la difesa rossonera acquista solidità, versatilità e un’importante prospettiva per il futuro. L’attesa è quasi finita e i tifosi milanisti non vedono l’ora di vederlo in campo con la maglia del Diavolo.